राजस्थान के इस जिले में बढ़ता भूजल बना संकट, मंडरा रहा ‘सेम’ का खतरा, सरकार हुई अलर्ट

डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी भूजल सर्वेक्षण विभाग और जल संसाधन विभाग को सौंपी गई है, जबकि भूजल सर्वे का कार्य भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा। सर्वे के दौरान जमीन के नीचे लगभग 1000 मीटर तक की गहराई में भूजल की स्थिति का आकलन किया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जलस्तर बढ़ने के पीछे मुख्य कारण क्या हैं।