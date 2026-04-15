एमएसपी खरीद पटरी से उतरी: आदेशों की उलझन में फंसे किसान-व्यापारी

श्रीगंगानगर.कृषि प्रधान जिले में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद इस बार अव्यवस्थाओं और प्रशासनिक पेचीदगियों के कारण पटरी पर नहीं आ पा रही है। 16 मार्च से शुरू होने वाली खरीद प्रक्रिया 14 अप्रैल तक भी पूरी तरह लागू नहीं हो सकी, जिससे किसान और व्यापारी असमंजस में हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के बार-बार संशोधित आदेशों से स्थिति और जटिल हो गई। हालांकि 14 अप्रैल को जारी नए आदेश के बाद कुछ स्पष्टता आई है और खरीद शुरू होने की उम्मीद जगी है, लेकिन व्यापारी अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। इसके बावजूद वे क्वालिटी इंस्पेक्टर के साथ समन्वय कर तैयारी में जुटे हैं।