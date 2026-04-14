Rajasthan Rape Case: सगे पिता ने किया बेटी का बलात्कार, तबीयत बिगड़ते ही हॉस्पिटल लेकर पहुंची मां तो उड़े होश, कोर्ट ने सुनाई सजा

इसके बाद आरोपी ने कमरे में बंद कर उसके साथ बलात्कार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डरी-सहमी बच्ची किसी तरह घर पहुंची, लेकिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन जब बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे, तो वहां के डॉक्टरों और स्टाफ को मामला संदिग्ध लगा। जांच के दौरान बलात्कार की आशंका जताई गई, जिसके बाद परिवार को तुरंत पुलिस थाने भेजा।