CBSE 10th Result: जशनजोत ने 99 प्रतिशत अंक हासिल कर श्रीगंगानगर जिले में किया टॉप, दो छात्राओं ने भी मारी बाजी

जिले में सूरतगढ़ स्थित ब्लॉसम एकेडमी स्कूल के छात्र जशनजोत ने 99 प्रतिशत अंक (500 में से 495) प्राप्त कर जिला टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। उनकी इस सफलता से स्कूल और परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। जशनजोत के पिता गगनतर सिंह पेशे से वकील हैं, जबकि माता गृहिणी हैं। जशनजोत ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित पढ़ाई, समय के बेहतर प्रबंधन और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। वह प्रतिदिन 6 से 7 घंटे अध्ययन करता था और भविष्य में डॉक्टर बनकर समाज सेवा करना चाहता है।