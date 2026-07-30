अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने की जवाबी कार्रवाई, दावा- तीन F-35 लड़ाकू विमान तबाह

Iran F-35 Strike Update: ईरान ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन स्थित अल-अजराक एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर अमेरिका के तीन F-35 लड़ाकू विमानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ईरान की सरकारी मीडिया IRIB के मुताबिक, यह हमला केशम (Qeshm) द्वीप पर अमेरिकी हवाई हमले के जवाब में किया गया। हालांकि, अमेरिका की ओर से भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है।