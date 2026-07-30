30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने की जवाबी कार्रवाई, दावा- तीन F-35 लड़ाकू विमान तबाह

Iran US Conflict: ईरान ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन के अल-अजराक एयरबेस पर मिसाइल हमला कर 3 अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Jul 30, 2026

us-iran war update

ईरान का पलटवार! अमेरिकी एयरबेस पर हमले में F-35 जेट तबाह करने का दावा। (सोर्स: ANI)

Iran F-35 Strike Update: ईरान ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन स्थित अल-अजराक एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर अमेरिका के तीन F-35 लड़ाकू विमानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ईरान की सरकारी मीडिया IRIB के मुताबिक, यह हमला केशम (Qeshm) द्वीप पर अमेरिकी हवाई हमले के जवाब में किया गया। हालांकि, अमेरिका की ओर से भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

क़ेश्म द्वीप पर हमले के बाद कार्रवाई का दावा

IRGC के अनुसार, यह हमला अमेरिका की उस सैन्य कार्रवाई के जवाब में किया गया जिसमें बुधवार रात केशम द्वीप पर दो रिहायशी मकानों को बंकर बस्टर बमों से निशाना बनाया गया। ईरान का आरोप है कि इस हमले में एक ही परिवार के तीन लोगों, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। जबकि दो अन्य बच्चे घायल भी हुए।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान में हमलों की पुष्टि की

वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने पुष्टि की है कि उसने ईरान में IRGC के कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। सेंटकॉम के अनुसार, यह कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों पर कथित ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के जवाब में की गई। अमेरिकी सेना ने कहा कि हमलों में कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया गया।

CENTCOM का यह भी दावा है कि 28 जुलाई को ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं, लेकिन सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया गया। अमेरिकी सेना ने कहा कि पश्चिम एशिया में उसके 50,000 से अधिक सैनिक तैनात हैं और वे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

क्षेत्र में बढ़ा तनाव

दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास और केशम द्वीप समेत कई इलाकों में विस्फोटों की खबरें भी सामने आई हैं। इससे पहले IRGC ने अमेरिका का साथ देने वाले देशों को भी चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने अपनी नीतियां नहीं बदलीं तो उन्हें कड़े जवाब का सामना करना पड़ेगा। साथ ही ईरान ने एक बार फिर हॉर्मूज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण होने का दावा दोहराया है।

Jordan Drones: जॉर्डन ने मार गिराए दो ईरानी ड्रोन, तनाव के बीच वायुसेना का बड़ा एक्शन

ये भी पढ़ें
iran-us war

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

30 Jul 2026 09:27 pm

Published on:

30 Jul 2026 08:30 pm

Hindi News / World / अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने की जवाबी कार्रवाई, दावा- तीन F-35 लड़ाकू विमान तबाह

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

नेपाल में कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल, सांप्रदायिक हिंसा से छह से ज्यादा शहरों में कर्फ्यू, 3 की मौत

Nepal Communal Violence
विदेश

Russia-Ukraine War: रूस ने यूक्रेन पर छोड़ी उत्तर कोरिया की एक और मिसाइल, नए दावे ने दुनिया भर बढ़ाई चिंता

Kim Putin Xi Alliance
विदेश

अमेरिकी मिसाइल हमले में ईरान के तीन जवानों की मौत, होर्मुज को लेकर फिर बढ़ा तनाव

US-IRAN WAR LATEST UPDATE
विदेश

अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने दी खुली चेतावनी, कहा- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमारा है, दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा

us-iran war update
विदेश

PoJK में सुरक्षा बलों की ज्यादती पर महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान सरकार को घेरा, बोलीं- ‘तस्वीरें बेहद दिल दहला देने वाली’

Mehbooba Mufti on PoJK violence.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.