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अहमदाबाद

मांजलपुर BJP का इतना मजबूत गढ़ क्यों? कांग्रेस के सामने सीट छीनने का बड़ा मौका, जानिए पूरा समीकरण

Manjalpur By Election Result 2026: गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना जारी है। 7 राउंड के बाद बीजेपी के सतीश गोविंदभाई पटेल 12,401 वोटों की बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के भीखाभाई रबारी पीछे हैं।
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अहमदाबाद

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Imran Sheikh

Aug 03, 2026

Manjalpur Election Result

मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे वडोदरा के मकरपुरा इलाके में स्थित भवन्स स्कूल परिसर में शुरू हुई। (फोटो सोर्स-IANS)

Manjalpur By Election Result 2026:गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर इस समय सबकी नजर है। वजह सिर्फ उपचुनाव नहीं है, बल्कि यह भी है कि यह सीट लंबे समय से बीजेपी के मजबूत इलाकों में गिनी जाती रही है। पिछले तीन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां लगातार जीत दर्ज की। अब पार्टी के पुराने नेता योगेश पटेल के निधन के बाद सीट खाली हुई है। ऐसे में बीजेपी के सामने अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस के लिए इस सीट पर वापसी का मौका है।

मांजलपुर में बीजेपी का दबदबा

मांजलपुर सीट 2008 के परिसीमन के बाद बनी थी। इसके बाद 2012 में पहली बार यहां विधानसभा चुनाव हुआ। बीजेपी ने योगेश पटेल को मैदान में उतारा और उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद 2017 और 2022 में भी योगेश पटेल ही यहां से जीते।

2022 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। योगेश पटेल को 1,20,133 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 19,379 वोट मिले। दोनों के बीच करीब एक लाख वोटों का अंतर था। इसी मजबूत रिकॉर्ड की वजह से मांजलपुर को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है।

योगेश पटेल का रहा बड़ा असर

मांजलपुर की राजनीति में योगेश पटेल का नाम काफी बड़ा रहा है। वह गुजरात के उन नेताओं में शामिल थे, जिन्होंने लंबे समय तक चुनावी राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखी। वह कुल आठ बार विधायक चुने गए।

उन्होंने पहले वडोदरा की रावपुरा सीट से चुनाव जीता था। बाद में परिसीमन के बाद मांजलपुर सीट से चुनाव लड़ा और 2012, 2017 और 2022 में लगातार जीत हासिल की।

2 जून को लंबी बीमारी के बाद योगेश पटेल का निधन हो गया। इसके बाद मांजलपुर सीट खाली हो गई और यहां उपचुनाव कराना पड़ा। बीजेपी ने इस बार सतीश गोविंदभाई पटेल को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी को मैदान में उतारा है।

कांग्रेस के लिए क्या है मौका?

कांग्रेस के लिए मांजलपुर का चुनाव इसलिए खास है क्योंकि पार्टी को बीजेपी के मजबूत इलाके में मुकाबला करने का मौका मिला है। यहां जीत हासिल करना कांग्रेस के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता होगी।

इस चुनाव में एक और बात काफी चर्चा में रही। 30 जुलाई को हुए मतदान में सिर्फ करीब 37.5 प्रतिशत लोगों ने वोट डाला। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 63.61 प्रतिशत मतदान हुआ था। कम मतदान का फायदा किसे मिलेगा, यह नतीजे आने के बाद साफ होगा। अगर कांग्रेस अपने समर्थकों को ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए तैयार कर पाई है, तो वह बीजेपी के पुराने वोट बैंक को चुनौती दे सकती है।

BJP के सामने पटेल की विरासत बचाने की चुनौती

बीजेपी के पास इस सीट पर मजबूत चुनावी रिकॉर्ड है, लेकिन इस बार उसके सामने एक अलग चुनौती भी है। योगेश पटेल जैसा जाना-पहचाना चेहरा अब मैदान में नहीं है। इसलिए देखना होगा कि उनके नाम और पुराने काम का फायदा बीजेपी के नए उम्मीदवार सतीश पटेल को कितना मिलता है।

दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए यह चुनाव सिर्फ जीत-हार का मामला नहीं है। अगर पार्टी बीजेपी के इस मजबूत गढ़ में मुकाबला बराबरी का बनाती है या सीट जीत लेती है, तो इसे गुजरात में कांग्रेस के लिए बड़ा संकेत माना जाएगा।

इसी वजह से मांजलपुर का उपचुनाव एक सीट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। यह चुनाव बताएगा कि बीजेपी का पुराना मजबूत आधार कितना कायम है और कांग्रेस उसमें कितनी सेंध लगा पाती है।

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Updated on:

03 Aug 2026 12:43 pm

Published on:

03 Aug 2026 12:33 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / मांजलपुर BJP का इतना मजबूत गढ़ क्यों? कांग्रेस के सामने सीट छीनने का बड़ा मौका, जानिए पूरा समीकरण

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