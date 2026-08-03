मांजलपुर BJP का इतना मजबूत गढ़ क्यों? कांग्रेस के सामने सीट छीनने का बड़ा मौका, जानिए पूरा समीकरण

Manjalpur By Election Result 2026:गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर इस समय सबकी नजर है। वजह सिर्फ उपचुनाव नहीं है, बल्कि यह भी है कि यह सीट लंबे समय से बीजेपी के मजबूत इलाकों में गिनी जाती रही है। पिछले तीन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां लगातार जीत दर्ज की। अब पार्टी के पुराने नेता योगेश पटेल के निधन के बाद सीट खाली हुई है। ऐसे में बीजेपी के सामने अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस के लिए इस सीट पर वापसी का मौका है।