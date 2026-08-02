रील्स के जरिए 45 देशों के करोड़ों युवाओं तक पहुंच रही सोमनाथ महादेव की आस्था

अहमदाबाद. सावन के पहले सोमवार पर प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की आस्था का डिजिटल विस्तार भी नजर आ रहा है। मंदिर के श्रृंगार, आरती और भव्य स्वरूप के वीडियो व रील्स सोशल मीडिया के जरिए युवाओं समेत देश-दुनिया के श्रद्धालुओं तक पहुंच रहे हैं। मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से भक्त घर बैठे सोमनाथ महादेव के दर्शन कर रहे हैं।

भक्तों को घर बैठे सोमनाथ महादेव के दैनिक दर्शन का लाभ दिलाने के लिए वर्ष 2015 से सोशल मीडिया के माध्यम से ई-दर्शन की व्यवस्था शुरू की गई। सुबह, दोपहर और शाम के श्रृंगार दर्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाते हैं। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के सात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सोमनाथ की डिजिटल पहुंच 45 से अधिक देशों तक है और करोड़ों श्रद्धालु सोशल मीडिया के माध्यम से महादेव के दर्शन का लाभ ले चुके हैं। खासकर वीडियो रील्स के माध्यम से मंदिर की भव्यता और दैनिक धार्मिक गतिविधियां युवाओं तक भी पहुंच रही हैं।