भतीजा और बहू पहुंचे तो घर से भागा चाचा, कमरे में मृत मिले दादा, देवास की घटना

कन्नौद थाना क्षेत्र के ग्राम चपलासा में मंगलवार को पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया। संपत्ति विवाद के बीच बेटे द्वारा अपने ही पिता की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार डायल-112 पर ग्राम चपलासा में विवाद की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फरियादी आशीष गोस्वामी ने बताया कि उसके दादा माधवपुरी गोस्वामी ने करीब 8 वर्ष पहले अपनी संपत्ति तीनों पुत्रों में बराबर बांट दी थी। उसके पिता और छोटे चाचा का निधन हो चुका है, जबकि बीच वाले चाचा जगदीशपुरी गोस्वामी के साथ दादा रहते थे।