ट्रांसपोर्ट नगर की दरकार: बढ़ते भारी वाहनों से यातायात हो रहा प्रभावित

बीना क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों, कृषि उपज और निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में ट्रकों की आवाजाही होती है। इसके अलावा बीना रिफाइनरी में भी हर दिन सैकड़ों वाहनों का आना-जाना रहता है। लेकिन निर्धारित स्थान नहीं होने के कारण ट्रक सड़कों के किनारे, बाजार क्षेत्र और रिहायशी इलाकों के आसपास खड़े हो जाते हैं। इससे यातायात बाधित होता है और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार संकरी सड़कों पर भारी वाहनों से दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। वर्तमान में आगासौद रोड, स्टेशन रोड पर ट्रांसपोर्टर सामान की लोडिंग-अनलोडिंग करते हैं, जिससे लोगों को दिक्कत होती है। ट्रांसपोर्ट नगर न होने से सड़क किनारे ही गैरेज संचालित हो रही हैं, सड़क किनारे चौबीस घंटों भारी वाहन खड़े रहते हैं, जिससे हादसों का डर बना रहता है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति आगासौद रोड की है।