हिन्नौद में सड़क के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन, अक्रिमण हटाने की मांग

तहसील पहुंचे ग्रामीणों ने सामूहिक मांगों के साथ अपनी व्यक्तिगत समस्याएं भी अधिकारियों के सामने रखीं। गोपी अहिरवार निवासी करोंदा ने आरोप लगाया कि शासन से मिले पट्टे की जमीन पर उनके ही भाई ने कब्जा कर रखा है। खसरे में नाम दर्ज होने के बावजूद उन्हें जमीन का अधिकार नहीं मिल पा रहा। वह तीन साल से समाधान के लिए भटक रहे हैं। बरमाइन गांव के वीरेंद्र पटेल ने विवाह प्रमाण पत्र जारी न होने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि दो माह से कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं और अब तक करीब 800 रुपए खर्च कर चुके हैं, फिर भी दस्तावेज नहीं मिल पाया है। इसी तरह पारासरी गांव के दिनेश राजोरिया ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर तीन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, लेकिन शिकायतों के बाद भी प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।