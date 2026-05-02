नगर पालिका में बिलो रेट के टेंडर, पेटी कॉन्ट्रेक्ट पर कराए जा रहे काम, इसलिए गुणवत्ता ही गायब

बीना. नगर पालिका में पिछले कुछ वर्षों से कम दामों पर टेंडर डाले जा रहे हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो पा रहा है। कई कार्य ऐसे भी हैं, जो बाहर के ठेकेदार लेकर स्थानीय ठेकेदारों को दे देते हैं। इसके बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।

नगर पालिका में कार्य लेने ठेकेदारों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और वह काम लेने के लिए 25 प्रतिशत तक कम दामों पर टेंडर डाल रहे हैं। कम दामों पर टेंडर डालने से कार्य में गुणवत्ता होने की कोई गारंटी नहीं रहती है। कुछ दिनों पूर्व शहर की मुख्य सडक़ सहित शहर के वार्डों में डामरीकरण के लिए पांच करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है, जो 22 प्रतिशत कम दामों पर लिया गया है। साथ ही ठेकेदार के पास डामर प्लांट न होने के कारण स्थानीय ठेकेदार से यह कार्य कराया जा रहा है। टेंडर के तहत मस्जिद वार्ड में डामरीकरण हुआ था, जिसमें घटिया निर्माण के आरोप लगे थे और नगर पालिका में शिकायत भी की गई है। यदि इस तरीके से कार्य हुए, तो कुछ माह बाद ही लेयर उखड़ जाएगी। पुराने कार्यों से भी नगर पालिका अधिकारियों से सबक नहीं लिया है। ​उपयंत्री जांच के नाम पर सिर्फ रस्म आदायगी करते हैं।