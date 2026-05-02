2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

‘गब्बर तुमने मुझे बदनाम किया’, नवविवाहिता ने दी जान, 10 महीने पहले हुई थी शादी

MP News: 22 वर्षीय नवविवाहिता ने इंस्टाग्राम पर लाइव कर पूर्व प्रेमी पर लगाया बदनाम करने का आरोप लगाया और फिर आत्महत्या कर ली।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Shailendra Sharma

May 02, 2026

SAGAR

harassment by ex-boyfriend Gabbar newlywed woman commits suicide (demo pic)

MP News: मध्यप्रदेश के सागर जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक नवविवाहिता ने अपने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले नवविवाहिता ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि उसके पूर्व प्रेमी गब्बर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। शादी के बाद गब्बर ने पति को उसके निजी और आपत्तिजनक वीडियो और फोटो भेजे हैं जिससे कारण उसका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है।

करीब 10 महीने पहले हुई थी शादी

सागर जिले के बांदरी थाना क्षेत्र में एक 22 वर्षीय नवविवाहिता ने अपने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नवविवाहिता की शादी करीब 10 महीने पहले हुई थी। नवविवाहिता कुछ दिन पहले ही अपने मायके आई थी और वहीं पर आत्महत्या कर ली। नविवाहिता ने आत्महत्या करने से पहले इंस्टाग्राम पर लाइव आकर एक वीडियो बनाया जिसमें वो अपने पूर्व प्रेमी पर गंभीर आरोप लगा रही। बताया गया है कि नवविवाहिता का शादी से पहले गब्बर नाम के युवक से प्रेम संबंध था और शादी के बाद भी गब्बर नवविवाहिता को परेशान कर रहा था।

'गब्बर तुमने मुझे बर्बाद कर दिया'

जो वीडियो युवती के सोशल मीडिया पर मिला है उसमें वो कह रही है गब्बर तुमने मुझे बदनाम कर दिया है। उसने आगे कहा कि आरोपी उसे लंबे समय से पुराने संबंधों को लेकर ब्लैकमेल और प्रताड़ित कर रहा था, इतना ही नहीं उसके निजी और प्राइवेट फोटो वीडियो और जानकारी पति तक पहुंचा दी है। जिसके कारण उसका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से टूट गया है। नवविवाहिता ने साफ तौर पर ये भी कहा कि वो अब ये मानसिक तनाव नहीं झेल पा रही है इसके कारण अपनी जान दे रही है।

सुबह परिजन ने देखा शव

रात में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली लेकिन परिजनों को इसके बारे में दूसरे दिन सुबह पता चला। जब परिजन नवविवाहिता के कमरे में पहुंचे तो उसे फांसी के फंदे पर देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। मृतका के पिता ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया है कि आरोपी युवक उनकी बेटी का अश्लील वीडियो बनाकर उसे लगातार ब्लैकमेल करता था। आरोपी ने बेटी का लंबे समय तक शारीरिक शोषण भी किया। पिता ने पुलिस से आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

ये भी पढ़ें

चिल्लाते रहे बच्चे, फोन पर मां ने सुनी चीखें, पिता ने कमरे में बंद कर लगाई आग
छतरपुर
chhatarpur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 May 2026 10:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / ‘गब्बर तुमने मुझे बदनाम किया’, नवविवाहिता ने दी जान, 10 महीने पहले हुई थी शादी

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कमर्शियल सिलेंडर के दाम 3109 रुपए पर पहुंचे, शादी में खाने के बजट मेंं 10 प्रतिशत अतिरिक्त भार पड़ेगा, रेस्टोरेंट जाना भी महंगा होना तय

Commercial LPG Cylinders
सागर

बीना-खुरई में रोज जलापूर्ति, सागर, मकरोनिया, रहली, देवरी में एक दिन छोड़कर तो बंडा में 5-6 दिन में मिल रहा पानी

सागर

कई दिनों से केन्द्र पर बैठे किसान, बारदाना खत्म होने से रुकी तौल, किया चक्काजाम

Farmers have been sitting at the center for several days, weighing stopped due to the shortage of gunny bags, and they blocked the road.
सागर

नगर पालिका में बिलो रेट के टेंडर, पेटी कॉन्ट्रेक्ट पर कराए जा रहे काम, इसलिए गुणवत्ता ही गायब

Below-rate tenders and petty contracts are being used in the municipality, thus, quality is missing
सागर

करोड़ों के काम में कारस्तानी…ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच 6 इंच की जगह डेढ़ फीट की दूरी बन गई खतरा

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.