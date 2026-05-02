‘गब्बर तुमने मुझे बदनाम किया’, नवविवाहिता ने दी जान, 10 महीने पहले हुई थी शादी

रात में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली लेकिन परिजनों को इसके बारे में दूसरे दिन सुबह पता चला। जब परिजन नवविवाहिता के कमरे में पहुंचे तो उसे फांसी के फंदे पर देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। मृतका के पिता ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया है कि आरोपी युवक उनकी बेटी का अश्लील वीडियो बनाकर उसे लगातार ब्लैकमेल करता था। आरोपी ने बेटी का लंबे समय तक शारीरिक शोषण भी किया। पिता ने पुलिस से आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।