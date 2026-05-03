सुबह से सूरज के तेवर तेज, शाम को बादलों के साथ हुई बारिश, मौसम में बदलाव से गर्मी से मिली हल्की राहत

शहर में शनिवार को सुबह से सूरज तेवर तेज रहे। दोपहर के समय झुलसाने वाली गर्मी रही, लेकिन शाम को अचानक मौसम ने करवट बदली। आसमान में अचानक काले बाद छाए और बारिश हुई। बारिश के बाद तपती गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली। सुबह से तेज धूप की वजह से अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा 27.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में अगले तीन दिन मौसम में बड़ा बदलाव आएगा। सागर में भी गरज-चमक, आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी राजस्थान पर ऊपरी हवा का चक्रवात परिसंचरण और सक्रिय ट्रफ लाइनों के प्रभाव से मौसम प्रभावित होगा। गरज-चमक के साथ ओले गिरने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।