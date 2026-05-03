किराएदारों का नहीं हो रहा सत्यापन, थाने में लोग नहीं दे रहे जानकारी

बीना. शहर की विभिन्न कॉलोनियों में बड़ी संख्या में परिवार किराए के मकानों में रह रहे हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड थाने में उपलब्ध नहीं है। मकान मालिकों की लापरवाही और सतत निगरानी के अभाव के कारण पुलिस को यह स्पष्ट जानकारी नहीं है कि शहर में कितने परिवार किराए पर निवास कर रहे हैं, वह किस स्थान से आए हैं और यहां किस प्रकार का व्यवसाय या नौकरी कर रहे हैं।