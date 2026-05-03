3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

किराएदारों का नहीं हो रहा सत्यापन, थाने में लोग नहीं दे रहे जानकारी

अनुमानित पांच हजार परिवार किराए पर, पुलिस रिकॉर्ड में हर माह केवल पांच लोग दे रहे जानकारी, दूसरे शहरों से आए अपराधी भी हो सकते हैं किराएदार, घटना को अंजाम देने पर पुलिस नहीं कर पाएगी तलाश

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

May 03, 2026

Tenants are not being verified, people are not giving information at the police station.

फोटो। एआई

बीना. शहर की विभिन्न कॉलोनियों में बड़ी संख्या में परिवार किराए के मकानों में रह रहे हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड थाने में उपलब्ध नहीं है। मकान मालिकों की लापरवाही और सतत निगरानी के अभाव के कारण पुलिस को यह स्पष्ट जानकारी नहीं है कि शहर में कितने परिवार किराए पर निवास कर रहे हैं, वह किस स्थान से आए हैं और यहां किस प्रकार का व्यवसाय या नौकरी कर रहे हैं।

पिछले वर्षों में अन्य शहरों के अपराधियों के पकड़े जाने के बाद अधिकारियों ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए थे कि किराएदारों की सूची तैयार कर उनका सत्यापन कराया जाए, ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। कुछ समय तक यह अभियान चला, लेकिन बाद में यह प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई।

जानकारी के अनुसार बीना शहर में अनुमानित पांच हजार से अधिक परिवार किराए के मकानों में निवास कर रहे हैं, जबकि थाने में हर माह महज चार से पांच लोग ही किराएदारों की जानकारी दे रहे हैं। आमतौर पर मकान मालिक किराएदार या नौकर का पुलिस सत्यापन कराने से बचते हैं। कई लोग थाने तक जाने की प्रक्रिया से कतराते हैं, जिससे आवश्यक जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंच पाती है।

15 दिन से अधिक समय से रहने वालों की देनी पड़ती है जानकारी

नियमानुसार मकान मालिकों को किराएदार का वोटर आईडी, मूल निवास स्थान और अन्य आवश्यक विवरण लिखित रूप में थाने में देना अनिवार्य है। छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राएं, होटल-लॉज व धर्मशालाओं में ठहरने वाले व्यक्ति, निर्माण कार्य में लगे मजदूर, पेइंग गेस्ट व 15 दिन से अधिक समय तक रहने वालों की सूचना देना भी जरूरी है। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई का प्रावधान है।

रिफाइनरी में काम करने वाले हजारों लोग रह रहे शहर में

रिफाइनरी में बड़ी संख्या में कंपनियां काम करने के लिए आई हैं, जिनमें हजारों की संख्या में लोग काम करने के लिए आए हैं, जो कि शहर में आकर ही किराए से रह रहे हैं, लेकिन इनकी जानकारी पुलिस के पास नहीं हैं।

करेंगे जागरूक

ठेकेदारों और शहर के लोगों के साथ बैठक कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। जानकारी नहीं देने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अनूप यादव, थाना प्रभारी, बीना

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 May 2026 12:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / किराएदारों का नहीं हो रहा सत्यापन, थाने में लोग नहीं दे रहे जानकारी

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP News: ‘गब्बर तुमने मुझे बदनाम किया’, नवविवाहिता ने दी जान, 10 महीने पहले हुई थी शादी

SAGAR
सागर

कमर्शियल सिलेंडर के दाम 3109 रुपए पर पहुंचे, शादी में खाने के बजट मेंं 10 प्रतिशत अतिरिक्त भार पड़ेगा, रेस्टोरेंट जाना भी महंगा होना तय

Commercial LPG Cylinders
सागर

बीना-खुरई में रोज जलापूर्ति, सागर, मकरोनिया, रहली, देवरी में एक दिन छोड़कर तो बंडा में 5-6 दिन में मिल रहा पानी

सागर

कई दिनों से केन्द्र पर बैठे किसान, बारदाना खत्म होने से रुकी तौल, किया चक्काजाम

Farmers have been sitting at the center for several days, weighing stopped due to the shortage of gunny bags, and they blocked the road.
सागर

नगर पालिका में बिलो रेट के टेंडर, पेटी कॉन्ट्रेक्ट पर कराए जा रहे काम, इसलिए गुणवत्ता ही गायब

Below-rate tenders and petty contracts are being used in the municipality, thus, quality is missing
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.