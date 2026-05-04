सुनो सरकार, सड़ रहा है अनाज अब तो परिवहन करा दो: बारिश में भीगा समर्थन मूल्य केन्द्रों पर का गेहूं, चना और मसूर

बीना. समर्थन मूल्य पर खरीदा गया अनाज खुले आसमान के नीचे रखा है, जो दो दिन से हो रही बारिश में भीग रहा है। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। बिहरना वेयरहाउस में बने समर्थन मूल्य केन्द्रों पर हजारों क्विंटल गेहूं के साथ-साथ चना, मसूर बारिश में सडऩे की कगार पर पहुंच गया है।

रविवार की दोपहर करीब आधा घंटे तक तेज बारिश हुई, जिसमें बिलाखना, बीना इटावा, रामपुर समिति पर रखीं करीब चार हजार गेहूं की बोरियां बारिश में भीग गईं। सबसे खराब स्थिति बिलाखना केन्द्र की थी, जहां बोरियां के नीचे पानी भरा हुआ था। खरीदी करने वालों ने बताया कि 2100 बोरी उनके केन्द्र पर रखी हुई हैं, लेकिन परिवहन के लिए ट्रक नहीं आ रहे हैं। इटावा और रामपुर समिति पर भी बड़ी मात्रा में गेहूं बाहर रखा हुआ है।