संजीवनी क्लीनिक में लोकार्पण के बाद से डला ताला, स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं स्टाफ

बीना. शहर में तीन संजीवनी क्लीनिक का निर्माण होना है, जिसमें एक क्लीनिक हींगटी रोड पर उरैया में बनकर तैयार हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ कमी के कारण अभी तक यह शुरू नहीं हो पाई है। दो अन्य क्लीनिक में एक अधूरी है, तो दूसरी का निर्माण करने के लिए नगर पालिका को जगह नहीं मिल पा रही है।

उरैया में बनी क्लीनिक का कुछ दिनों पूर्व लोकार्पण हो चुका है, लेकिन इसे स्वास्थ्य विभाग ने हैंडओवर नहीं लिया और इसका संचालन करने के लिए स्टाफ भी नहीं है। यदि एक क्लीनिक चालू हो जाए, तो आसपास के लोगों के लिए प्राथमिक उपचार मिलने लगेगा। क्लीनिक जल्द शुरू न होने पर भवन में तोडफ़ोड़ शुरू हो जाएगी। शहर में दो और क्लीनिक तैयार होनी है, जिसमें एक जवाहर वार्ड स्थित शासकीय स्कूल के परिसर में बनाई जा रही है, जो अधूरी है। साथ ही एक क्लीनिक के निर्माण के लिए अभी नगर पालिका जगह तलाश रही है। पूर्व में जिन जगहों को चिंहित किया था वहां विवाद के चलते निर्माण शुरू नहीं हो पाया और अब भीम वार्ड में इसके लिए जमीन तलाशी जा रही है। जगह मिलते ही अधिकारी कार्य शुरू करने की बात कह रहे हैं।