पानी की परेशानी लेकर पहुंचे बाघराज वार्ड के लोग बोले- पेयजल के लिए दो किमी दूर जाना पड़ रहा

शाहगढ़ तहसील के तहत ग्राम सिमरिया कलां में आम रास्ते को लेकर विवाद सामने आया है। ग्राम निवासी मोती यादव ने गांव के ही कुछ लोगों पर उनके घर के सामने से गुजरने वाले पुराने सार्वजनिक मार्ग को बंद करने और विरोध करने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। मोती यादव के अनुसार उनके घर के सामने से एक आम रास्ता वर्षों से चला आ रहा था, जिसका उपयोग न केवल वह स्वयं बल्कि गांव के अन्य लोग भी करते थे। गांव के ही छत्रपाल यादव, प्रभू यादव और ग्राम पंचायत के सरपंच रघुवीर राय ने इस रास्ते को बंद कर दिया। रास्ते पर अधूरा सीसी रोड निर्माण कर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। जनसुनवाई में 215 लोगों की समस्याओं को सुना गया और अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर अविनाश रावत, सिटी मजिस्ट्रेट गगन विसेन, डिप्टी कलेक्टर विजय डेहरिया, रजत सोनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।