मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त, फिर भी अंधाधुंध हो रहा यूरिया का उपयोग, जमीन हो रही खराब

बीना. क्षेत्र के किसान मिट्टी परीक्षण को लेकर जागरूक नहीं हो रहे हैं और बिना जांच के ही मनमाने तरीके से रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी लगातार मिट्टी परीक्षण के लिए जागरूक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि ब्लॉक में मिट्टी परीक्षण लैब भी स्थित है।

कृषि विभाग के अनुसार क्षेत्र की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पर्याप्त मात्रा में है, इसके बावजूद किसान अधिक उत्पादन की उम्मीद में क्षमता से अधिक यूरिया डाल रहे हैं। इसका सीधा असर मिट्टी की गुणवत्ता पर पड़ रहा है और जमीन धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है। मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन के चलते 25 किलो एकड़ यूरिया डालने की जगह आधा डालने की जरूरत है, इतनी मात्रा में भी फसल अच्छी होगी। असंतुलित खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है। खेतों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आ रही है, जिससे फसलों की उत्पादन क्षमता प्रभावित हो रही है।