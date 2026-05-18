आगासौद रोड पर स्ट्रीट लाइटें बंद, कई खंभों से लाइट हो गईं गायब, पंचायत ने नहीं लीं हैंडओवर

बीना. नगर पालिका ने करीब चार वर्ष पूर्व अपनी सीमा से बाहर बरदौरा पंचायत अंतर्गत आगासौद रोड पर स्ट्रीट लाइट लगाई थीं, जिसपर लाखों रुपए खर्च किए गए थे। यह लाइटें करीब छह माह तक तो नगर पालिका ने जलाईं, लेकिन फिर पंचायत से बिल भरने के लिए कहा और सप्लाई बंद कर दी गई। पंचायत ने अभी तक स्ट्रीट लाइट हैंडओवर भी नहीं ली हैं। लाइट बंद होने के कारण असामाजिक तत्वों ने कुछ लाइटें तोड़ दी हैं, तो कुछ चोरी चली गईं हैं।

नपा ने आगासौद रोड पर मोतीचूर नदी की पुलिया से डबल लॉक गोदाम के आगे तक दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट लगवाईं थीं। छह माह तक यह लाइट नगर पालिका की बिजली से जलाई गईं और फिर पंचायत से बिल जमा करने की बात कहकर लाइट बंद कर दीं। इसके बाद पंचायत ने स्ट्रीट लाइट हैंडओवर नहीं ली हैं, क्योंकि पंचायत के पास इतना बजट नहीं है कि वह बिल जमा कर सकें। पंचायत और नगर पालिका के बीच निर्णय न होने से लाइटें बंद हैं। लाइटें चोरी होने के बाद अब खंभे भी चोरी होने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लाइट लगाकर नगर पालिका ने सिर्फ रुपयों की बर्बादी की है। यदि यह लाइटें शहर में जरूरत वाली जगह लगाईं जाती, तो इसका लाभ लोगों को मिलता। गौरतलब है कि नगर पालिका ने आगासौद रोड और कुरवाई रोड पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाई गईं हैं, लेकिन यहां नगर पालिका की बिजली से ही लाइट जलाई जा रही हैं। क्योंकि यहां आंधी लाइट नपा क्षेत्र और आधी ग्रामीण क्षेत्र में हैं।