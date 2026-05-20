फॉर्मर आईडी में जितना रकबा, उतना ही ई-टोकन पर मिलेगा खाद, 30 प्रतिशत खसरा नहीं हो पाए हैं दर्ज

बीना. पिछले वर्षों में खाद वितरण केन्द्रों पर किसानों की भीड़ होने से विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। इसके बाद ई-टोकन की व्यवस्था शुरू की गई है और इसके आधार पर ही किसानों को खाद मिलेगा। टोकन बुक करने के लिए फॉर्मर आईडी का होना जरूरी है और उसमें दर्ज रकबा के अनुसार खाद मिलेगा, लेकिन अभी बड़ी संख्या में किसानों के पूरे खसरा दर्ज नहीं हो पाए हैं।

जानकारी के अनुसार फॉर्मर आईडी में 30 प्रतिशत खसरा नंबर दर्ज नहीं हुए हैं, जिससे इन किसानों को खाद नहीं मिल पाएगा। ऐसे किसानों को पहले आईडी में खसरा नंबर दर्ज कराना होगा और फिर ई-टोकन जारी होगा। किसान सीताराम ने बताया कि उनका ढाई हेक्टेयर रकबा है, लेकिन फॉर्मर आईडी में नौ डिसमिल जमीन का खसरा दर्ज है, जिससे सिर्फ एक बोरी खाद मिल पाएगा। जबकि जरूरत उनको ज्यादा खाद की है। किसान सुयश सिंह ने बताया कि फॉर्मर आईडी में पूरे खसरे नहीं जुड़ पाए हैं, जिससे खाद कम मिलेगा। ऐसे ही कई किसान हैं, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं।