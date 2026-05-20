भीषण गर्मी में सब स्टेशन पर बढ़ा दबाव, ट्रांसफॉर्मर को ठंडा रखने रेडिएटर पर लगाए कूलर

बीना. शहर के 33/11 केवी टाउन सब स्टेशन स्थित 8 एमवीए क्षमता वाले पावर ट्रांसफॉर्मर पर भीषण गर्मी और बढ़े हुए लोड का असर पड़ रहा है। तापमान तय सीमा से अधिक पहुंचने पर बिजली विभाग ने ट्रांसफॉर्मर के रेडिएटर पर कूलर लगाकर ठंडी हवा देने की व्यवस्था की है, जिससे फाल्ट न आए और आपूर्ति बाधित न हो।

शहर वीरसावरकर वार्ड स्थित सबस्टेशन में कुल तीन पावर ट्रांसफॉर्मर स्थापित हैं। इनमें मुख्य ट्रांसफॉर्मर 8 एमवीए का है, जिससे 11 केवी इटावा और मुंगावली फीडर संचालित होते हैं। वर्तमान में इस ट्रांसफॉर्मर पर लगभग 390 एम्पियर लोड चल रहा है, जबकि इसकी अधिकतम क्षमता 410 एम्पियर है। इसके अलावा शहर में लगे ट्रांसफॉर्मर में ही गर्मी के कारण आग लग रही है और केबल जलने से शहर में बार—बार बिजली कटौती की जा रही है। कटौती के कारण गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो जाता है।