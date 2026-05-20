20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

भीषण गर्मी में सब स्टेशन पर बढ़ा दबाव, ट्रांसफॉर्मर को ठंडा रखने रेडिएटर पर लगाए कूलर

ऑयल का तापमान 72 डिसे तक पहुंचा, ट्रिपिंग टालने बरती जा रही सावधानी, यदि ज्यादा तापमान बढ़ेगा तो ट्रांसफॉर्मर कार्य करना बंद कर देगा

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

May 20, 2026

The intense heat has increased pressure on the substation, and coolers have been installed on radiators to keep the transformers cool.

ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने लगया गया कूलर। फोटो-पत्रिका

बीना. शहर के 33/11 केवी टाउन सब स्टेशन स्थित 8 एमवीए क्षमता वाले पावर ट्रांसफॉर्मर पर भीषण गर्मी और बढ़े हुए लोड का असर पड़ रहा है। तापमान तय सीमा से अधिक पहुंचने पर बिजली विभाग ने ट्रांसफॉर्मर के रेडिएटर पर कूलर लगाकर ठंडी हवा देने की व्यवस्था की है, जिससे फाल्ट न आए और आपूर्ति बाधित न हो।
शहर वीरसावरकर वार्ड स्थित सबस्टेशन में कुल तीन पावर ट्रांसफॉर्मर स्थापित हैं। इनमें मुख्य ट्रांसफॉर्मर 8 एमवीए का है, जिससे 11 केवी इटावा और मुंगावली फीडर संचालित होते हैं। वर्तमान में इस ट्रांसफॉर्मर पर लगभग 390 एम्पियर लोड चल रहा है, जबकि इसकी अधिकतम क्षमता 410 एम्पियर है। इसके अलावा शहर में लगे ट्रांसफॉर्मर में ही गर्मी के कारण आग लग रही है और केबल जलने से शहर में बार—बार बिजली कटौती की जा रही है। कटौती के कारण गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो जाता है।

लगातार बढ़ रहा तापमान
लगातार 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहे बाहरी तापमान और बढ़ते लोड के कारण ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑयल और वाइंडिंग का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार वाइंडिंग का अधिकतम तापमान 80 डिसे और ऑयल का 78 डिसे तक सुरक्षित माना जाता है। फिलहाल वाइंडिंग 75 डिसे और ऑयल का 72 डिसे तक तापमान दर्ज किया गया है, जो चेतावनी स्तर के करीब है। अधिकारियों का कहना है कि यदि तापमान तय सीमा से आगे बढ़ता है, तो ट्रांसफॉर्मर ट्रिप कर सकता है। ऐसी स्थिति में इटावा और मुंगावली फीडर की सप्लाई बंद हो जाएगी और तापमान सामान्य होने में 45 मिनट से एक घंटे तक का समय लगता है, जिससे सप्लाई बाधित होगी।

कूलर से ट्रांसफॉर्मर को किया जा रहा ठंडा
संभावित जोखिम को देखते हुए बिजली कंपनी ने एहतियात के तौर पर ट्रांसफॉर्मर के रेडिएटर पर कूलर लगाए हैं, जिससे तापमान कम रहे। कार्यपालन यंत्री रवि कुमार गुप्ता के अनुसार अत्याधिक लोड और भीषण गर्मी के दौरान वाइंडिंग और ऑयल का तापमान निर्धारित सीमा से लगभग पांच डिग्री अधिक तक जा सकता है, जिससे ट्रिपिंग की संभावना बढ़ जाती है। शहर की बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसलिए कूलर लगाया गया है। अधिकारियों की टीम लगातार तापमान और लोड की निगरानी कर रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से पहले नियंत्रण किया जा सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 May 2026 12:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / भीषण गर्मी में सब स्टेशन पर बढ़ा दबाव, ट्रांसफॉर्मर को ठंडा रखने रेडिएटर पर लगाए कूलर

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

फॉर्मर आईडी में जितना रकबा, उतना ही ई-टोकन पर मिलेगा खाद, 30 प्रतिशत खसरा नहीं हो पाए हैं दर्ज

The amount of fertilizer available on the e-token is the same as the area mentioned in the Farmer ID; 30 percent of the Khasra land has not been registered
सागर

Ancient Silver Coins: एमपी में मंदिर के पास खुदाई में मिले चांदी के प्राचीन सिक्के, देखने उमड़ा पूरा गांव

sagar
सागर

नाला अधूरा, जिंदगी बदहाल: गंदगी और बदबू से घरों में रहना मुश्किल

Incomplete drain, life in trouble: Dirt and stench make it difficult to live in homes
सागर

आगासौद रोड पर स्ट्रीट लाइटें बंद, कई खंभों से लाइट हो गईं गायब, पंचायत ने नहीं लीं हैंडओवर

Streetlights on Aagasaud Road are out of commission, lights have disappeared from several poles, and the Panchayat has not taken over.
सागर

हमारे राम: आशुतोष राणा ने दशानन की शिव भक्ति को किया साकार, जीवंत हो उठी मंच पर रामायण

sagar
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.