साध्वी श्रुतमति का देवलोकगमन, एमपी में पसरा शोक, अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग

Aryika Shrutamati Mataji - एमपी में एक दर्दनाक हादसे में साध्वी श्रुतमति का देवलोकगमन हो गया। वे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज से दीक्षित थीं। आर्यिका श्रुतमति माताजी की आज सुबह रीवा के पास वाहन दुर्घटना में समाधि हो गई। उनके साथ उपसममति माताजी भी थी जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दो अन्य माताजी वाहन की चपेट में आने से बच गई। 48 वर्ष की माताजी श्रुतमति व साध्वी उपसममति को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी थी। आर्यिका श्रुतमति माताजी की समाधि की सूचना पर जैन समुदाय में शोक पसर गया है। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं। आर्यिका श्रुतमति माता उच्च शिक्षित थीं लेकिन जल्द ही उनमें वैराग्य की भावना आ गई। उन्होंने आचार्यश्री विद्यासागरजी से दीक्षा ली थी। वे मूलत: सागर की निवासी थीं।