शहर में 350 से अधिक घरों में सोलर सिस्टम का सपोर्ट, रात में बढ़ रहा ट्रांसफॉर्मरों और केबलों पर लोड

बीना. बिजली बिल में राहत पाने के लिए शहर में तेजी से लोग घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। वर्तमान में शहर में करीब 350 घरों और प्रतिष्ठानों पर ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। सोलर सिस्टम लगने से दिन के समय घरों की बिजली जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी हो रही हैं, लेकिन रात के समय पूरा भार फिर से बिजली कंपनी के नेटवर्क पर आ रहा है।

जानकारी के अनुसार शहर में अधिकांश उपभोक्ता 3 किलोवॉट से 5 किलोवॉट क्षमता तक के ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। सोलर सिस्टम लगने के बाद लोगों की बिजली उपयोग करने की आदत भी बढ़ी है। पहले जहां अधिक बिल आने के डर से लोग सीमित बिजली उपकरणों का उपयोग करते थे, वहीं अब एक से अधिक एसी, इंडक्शन चूल्हे और अन्य हाई पावर उपकरणों का उपयोग बढ़ गया है। दिन में इन उपकरणों का भार सोलर सिस्टम संभाल लेता है, लेकिन रात के समय यही पूरा लोड बिजली कंपनी की लाइन और ट्रांसफॉर्मरों पर आ जाता है, इससे ट्रांसफॉर्मर, केबल और अन्य उपकरणों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। जिससे बार-बार फाल्ट और बिजली बाधित होने की समस्या सामने आने लगी है।