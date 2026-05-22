एमपी में बनेगा 227 किमी लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 70 किमी. कम होगी इन दो शहरों के बीच दूरी

प्रस्तावित सागर-सतना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया जोरों पर हैं। डीपीआर रिपोर्ट में यह देखा जा रहा है कि कहां पर कितने मोड़ हैं, जिनको सीधा किया जा सकता है। इसके साथ ही कितने गांव सड़क बनाने में आ रहे हैं जिन्हें बाईपास किया जा सकता है। कहां जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता होगी और कहां पर नदी पर पुल बनाने पड़ेंगे। कहां से रेलवे लाइन गुजर रही है, कहां पर ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज बनाने पड़ेंगे, कहां पहाड़ है कहां खेत है, किन इलाकों से होकर यह हाईवे गुजरेगा, इन तमाम चीजों का कहीं हवाई सर्वे से तो कहीं जमीन पर उतरकर तैयार किया जाता है।