‘तुम मुझे अच्छी लगती हो, रूम पर आओ’, कॉलेज शिक्षकों ने छात्राओं को भेजे अश्लील मैसेज

मामले में बताते हैं कि महाविद्यालय के भूगोल विभाग में जनभागीदारी मद से अंशकालीन शिक्षक अमित साहू पढ़ा रहे थे। ऐसे ही, कॉमर्स विभाग में उमेश प्रजापति द्वारा अध्यापन कार्य किया जा रहा था। आरोप है कि इन दोनों शिक्षकों ने अपनी कक्षाओं से संबंधित छात्राओं को वाट्सअप पर अश्लील मैसेज भेजे। फोन पर मैसेज भेजने का सिलसिला पिछले एक महीने से चल रहा था, जिस पर छात्राओं ने आपत्ति जताई तो संबंधित शिक्षक छात्राओं पर दबाव बनाने लगे। इसके बाद छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन को लिखित शिकायत दी।