शर्मनाक! टीचर ने छात्र से चलवाया पंखा, खुद इयरफोन लगाकर सुन रही थी गाना, VIDEO

मामले का पता चलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (ABVP) के कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने शिक्षिका पर कार्रवाई करने की मांग की। एबीवीपी ने कहा कि स्कूलों के अंदर ऐसे मामले बढ़ते जा रहे है और जिला शिक्षा अधिकारी धृतराष्ट्र बने बैठे है। परिषद् ने आरोप लगाया कि डीईओ की अनदेखी की वजह से आज टीचर और प्रिंसिपल, छात्र-छात्रों को अपना नौकर समझ बैठे है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब शिक्षक बच्चों से हाथ-पैर भी दबाने को कहेंगे।