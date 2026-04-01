एमपी में बेटियों के सामने मां पर चाकू से हमला, पिता की हैवानियत देख कांप उठी बच्चियां

बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था हालांकि विवाद किस बात को लेकर होता था इसकी अधिकृत जानकारी पुलिस को नहीं मिली है। घटना के बाद कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। ये भी पता चला है कि पति-पत्नी दोनों ही एक-दूसरे के चरित्र पर शक करते थे। घटना दिनांक को भी एक दूसरे के मोबाइल का पासवर्ड मांगने की बात पर विवाद शुरू होने की जानकारी मिली है जिसके बाद घटना हुई। वहीं महिला की तीन बेटियां थी और बेटा न होने की बात पर भी पति नाराज था। तीसरी बेटी के पैदा होने के बाद उनके बीच विवाद शुरू हुआ था। शिखा और दीपक की शादी साल 2011 में हुई थी।