जांच में कमजोर निकला एमपी का बड़ा पुल, 30 अप्रेल तक बंद किया यातायात

Rewa- रीवा से बनारस-प्रयागराज हाईवे पर स्थित रतहरा-चोरहटा बायपास मार्ग में बने बीहर नदी पुल में दरार आ गई है। पुल के एक हिस्से में 4 से 5 इंच चौड़ी दरार दिखने के बाद प्रशासन ने पुल से आवागमन रविवार को प्रतिबंधित कर दिया था। आदेश के पालन में जब वाहनों को रोका गया तो मार्ग पर जाम लग गया। फिर पुल को वन-वे करके एक साइड के वाहनों को फिर दूसरे साइड के वाहनों को निकाला गया। इस दौरान इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। सोमवार सुबह जांच में पुल कमजोर पाया गया। इसके बाद यहां से भारी वाहनों को यातायात के लिए 30 अप्रेल तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।