नशे में आरक्षक साहब! अस्पताल के डस्टबिन में करते दिखे पेशाब, पुलिस विभाग में हड़कंप

आरक्षक की इस शर्मनाक हरकत का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने भी उसे संज्ञान में लिया है। अस्पताल अधीक्षक ने सीधी एसपी को पत्र लिखकर तत्काल इस तरह की हरकत करने वाले आरक्षक को हटाने की मांग की है जिससे वार्ड में व्यवस्था भंग होने का खतरा बना है। वहीं पूरे मामले को सीधी एएसपी ने भी संज्ञान में लिया है और आरआई को जांच के आदेश जारी कर दिए है। जांच के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा।