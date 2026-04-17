MP के रीवा में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, IAS अधिकारी अक्षत जैन बनाए नए नगर निगम आयुक्त

mp news: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बड़ा प्रशासनिक बदलाव (Administrative Reshuffle) देखने को मिला है। यहां शुक्रवार को नए नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है। आयुक्त की कमान 2019 बैच के आईएएस अधिकारी अक्षत जैन (IAS Akshat Jain) को दी गई है। अक्षत जैन इससे पहले जिला पंचायत बैतूल में सीईओ के तौर पर पदस्थ रहे हैं। बात दें कि, इससे पहले नगर निगम आयुक्त 2017 बैच के IAS अधिकारी संजय सोनवणे थे। सोनवणे को 9 अप्रैल को हुए प्रशासनिक फेरबदल में बैतूल जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया था। सोनवणे के जाने के बाद निगम आयुक्त का पद खाली था।