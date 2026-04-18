टाटा एनर्जी लगाएगी देश का पहला निजी न्यूक्लियर पावर प्लांट, एमपी को बड़ी सौगात

Tata Energy- बिजली उत्पादन का हब बन रहे विंध्य को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जिले में टाटा एनर्जी 28 हजार करोड़ से न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगा। यह देश का पहला निजी न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। अब तक ऐसे प्लांट सरकार चलाती है। केंद्र की हालिया व्यवस्थाओं के बाद रिलायंस, अदानी व टाटा ग्रुप ने इस क्षेत्र में कदम रखे हैं। रीवा के लिए केंद्र ने टाटा को अनुमति दे दी है। यह सिरमौर तहसील के क्योंटी के पास रोझौंहीं में बनेगा।