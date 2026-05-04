4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

‘पप्पा घोड़ा बन जाओ, मुझे घोड़े पर बैठना है’, बरगी क्रूज हादसे में बेटे को खोकर बेसुध पिता, रो रोकर बुरा हाल

Jabalpur Cruise Incident: जबलपुर के सोनी परिवार में मातम पसरा है, जिस मासूम की हंसी से पूरे घर में रौनक थी, उस 4 साल के मासूम विराज सोनी को जबलपुर क्रूज हादसे ने छीन लिया। पिता उसकी मस्ती भरी बातों को याद कर बार-बार फफर रहा है, आपकी आंखों में भी आ जाएंगे आंसू....

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Sanjana Kumar

May 04, 2026

jabalpur cruise incident

jabalpur cruise incident (photo: viral video)

Jabalpur Cruise Incident: मध्य प्रदेश के जबलपुर में आंधी तूफान आया और बरगी डैम में संचालित क्रूज में मौज मना रहे टूरिस्ट्स के परिवारों को हमेशा का गम दे गया। गंभीर लापरवाहियों और अनदेखी के इस दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों को बिखेर दिया। जो जिंदा बचे वो रो-रो कर बेहाल हैं और खुद को दोष भी दे रहे हैं कि काश वो क्रूज में न घूम रहे होते। किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी के बच्चे और किसी के परिवार के कई सदस्य अकाल मौत का शिकार हो गए। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर सुनकर हर किसी की आंखें छलक रही हैं, सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं।

जबलपुर के सोनी परिवार के घर में पसरा मातम

दरअसल जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले सोनी परिवार की एक बेटी नीतू सोनी अपने चार साल के बेटे विराज सोनी के साथ 30 अप्रैल को अपने मामा-मामी और मौसी राखी सोनी के साथ बरगी डैम गई थीं। यहां 30 अप्रैल को क्रूज हादसे में नीतू सोनी की मौत हो गई थी। वहीं विराज सोनी लापता था। उसका शव शनिवार 2 मई को बरामद हुआ।

बेटे की याद में फफक-फफक कर रो रहा पिता

बेटे विराज को यादकर पिता कृष्णा सोनी का रो-रो कर बुरा हाल है। बेटे को खोने का गम उन्हें बार-बार फफक-फफक कर रुला रहा है। रोते हुए वे बार-बार कह रहे हैं कि मेरा बेटा कहता था कि पप्पा घोड़ा बनो, पप्पा घोड़ा बनो, मैं घोड़े पर बैठूंगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने परिवार को ही नहीं बल्कि प्रदेश और देशवासियों की आंखें नम कर रहा है।

विराज की याद कर रो पड़ी मौसी

नीतू की बहन राखी सोनी का कहना है कि विराज का जन्म यहीं मायके में ही हुआ था। यहीं वह पला-बढ़ा। परिवार के हर सदस्य का चहेता था विराज। विराज से ही उनके घर-परिवार में रौनक बनी हुई थी। 30 अप्रैल को भी जब वह उनके साथ क्रूज पर था तो बहुत मस्ती कर रहा था। इधर से उधर दौड़ रहा था। वह फफकती है और कहती है कि वह कई बार मेरे पास आया और उसने कहा मौसी मेरी फोटो लीजिए।

काश अंदाजा होता ये खुशियां ज्यादा देर की नहीं हैं

भावुक हुई राखी ने सुबकते हुए कहा, काश उन्हें अंदाजा होता कि ये खुशियां ज्यादा देर की नहीं हैं। वे कहती हैं कि देखते ही देखते क्रूज हिलने लगा और चीख-पुकार मच गई। इसके बावजूद हम विराज को पकड़े रहे। नीतू ने बताया कि उनके पास दो बच्चे और थे। उन्होंने एक-एक कर निकलने की कोशिश की, लेकिन तब तब वह डूबने लगा और हम सब बिछड़ गए।

क्रूज संचालकों पर लगाया आरोप

राखी कहती हैं कि क्रूज को बहुत देर तक रोक कर रखा गया। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर आ जाएं। अगर क्रूज समय से चल देता तो शायद आज नीतू और विराज भी साथ होते। ये हादसा होता ही नहीं।

लाइव जैकेट के लिए झगड़ना पड़ा, तब मिलीं

हादसे के दौरान परिवार के साथ विकास सोनी भी मौजूद थे। विकास ने बताया की झगड़ा करने के बाद लाइव जैकेट निकलना शुरु किया गया। एक-एक करके कइ लोगों को लाइव जैकेट्स पहनवाए, लेकिन अपनी बहन और उसके बच्चे को नहीं बचा सके।

बता दें कि हादसे में विराज की मां नीतू सोनी की भी मौत हो गई थी। उनका शव हादसे के दिन ही रेस्क्यू के दौरान मिला था। जबकि हादसे के दो दिन बाद 4 साल के मासूम विराज सोनी का शव मिला।

ये भी पढ़ें

दुनिया में NO सेफ्टी-NO ट्रिप, भारत में हादसों के बाद क्यों जागते हैं हम?
Patrika Special News
Bargi Cruise Tragedy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 May 2026 12:49 pm

Published on:

04 May 2026 12:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / ‘पप्पा घोड़ा बन जाओ, मुझे घोड़े पर बैठना है’, बरगी क्रूज हादसे में बेटे को खोकर बेसुध पिता, रो रोकर बुरा हाल

पत्रिका लाइव अपडेट

West Bengal Assembly Election Results 2026 LIVE: बंगाल में बड़ा ‘खेला’, ममता सरकार के 13 मंत्रियों की सीट फंसी, 173 सीटों पर आगे चल रही बीजेपी

West Bengal Assembly Election Results 2026 West Bengal Election Result 2026 Bengal Election Result 2026 Live West Bengal Vidhan Sabha Chunav Result 2026 TMC vs BJP West Bengal 2026 results Mamata Banerjee 2026 election result WB चुनाव परिणाम 2026 पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे 2026 तृणमूल कांग्रेस 2026 चुनाव परिणाम बीजेपी पश्चिम बंगाल 2026. West Bengal Election Result 2026, बंगाल मतगणना लाइव अपडेट, ममता बनर्जी बनाम बीजेपी, बंगाल चुनाव परिणाम 2026, रिकॉर्ड मतदान बंगाल
राष्ट्रीय

Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 LIVE: ‘एक्टर विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे’, घर में TVK के शानदार प्रदर्शन का जश्न

Tamilnadu Election Result LIVE
राष्ट्रीय

Kerala Assembly Election Results 2026 LIVE: CM पिनाराई विजयन ने बनाई बढ़त , कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने पार किया बहुमत का आंकड़ा

keral assembly Election 2026
राष्ट्रीय

Puducherry Assembly Election Results 2026 LIVE: पुडुचेरी के रुझानों में बीजेपी गठबंधन की प्रचंड जीत, कांग्रेस रह गई पीछे

Puducherry Assembly Election Results 2026 LIVE Updates
राष्ट्रीय

Assam Assembly Election Results 2026 LIVE: असम के रुझानों में बीजेपी की प्रचंड जीत, कांग्रेस गठबंधन को करारी हार

Assam Assembly Election Results 2026 LIVE Updates
राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्रूज के ‘को-पायलट’ का चौंकाने वाला दावा- ‘इंजन स्लो था’, सुनाई आपबीती…

Jabalpur Bargi Dam Tragedy
जबलपुर

‘बार-बार नाम-पता पूछा गया, पैसे नहीं थे तो…’, जबलपुर क्रूज हादसे में चौंकाने वाला खुलासा

shocking revelation in Jabalpur Tragedy Bargi cruise accident
जबलपुर

बरगी क्रूज हादसे में चौंकाने वाला खुलासा, जिम्मेदारों ने कहा- पता नहीं!

jabalpur cruise incident shocking reveal
जबलपुर

एमपी के बिजली उपभोक्ताओं को झटका, कंपनी ने चुपके से बढ़ा दिए दाम, बढ़कर आ रहा बिल

Electricity Bills Hike
जबलपुर

जबलपुर क्रूज हादसे की बड़ी खबर, रेस्क्यू टीम को मिला कामराज का शव, 13 हुई मृतकों की संख्या

Jabalpur Cruise Tragedy
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.