Kuno National Park: दुखद खबर, मादा चीता केजीपी-12 के 4 शावक मृत मिले

बता दें कि दो दिन पहले मदर्स-डे के मौके पर रविवार को कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन ने चीता माताओं के संघर्ष और मातृत्व को समर्पित एक शॉर्ट फिल्म जारी की थी। ये शॉर्ट फिल्म भारतीय जंगलों में चीतों की नई पीढ़ी को बसाने में उनकी भूमिका को दर्शाती है। इस शॉर्ट फिल्म में बताया गया था कि भारत में चीतों का कुनबा अब बढ़कर 57 हो गया है। जिसमें मादा चीतों का अहम योगदान रहा है। फिल्म में ये भी बताया गया था कि कूनो नेशनल पार्क 5 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जिसमें इन मादा चीतों ने सिर्फ खुद को ढाला है बल्कि अपने शावकों को भी यहां पर जिंदा रहना और शिकार करना सिखाया है। बता दें कि कूनो नेशनल पार्क में श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना और राजस्थान के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। इन हिस्सों में चीते खुले जंगल में घूमते हैं।