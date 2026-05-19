मुंगावली का परिवार जहां भी जाता है वहां लग जाती है आग, 15 दिन में हुई 50 रहस्यमयी घटनाएं

इस दहशत के चलते जब पीड़ित परिवार की महिलाओं और बच्चों को करीब 50 मीटर दूर स्थित एक पुराने कच्चे मकान में शिफ्ट किया गया। हैरानी की बात ये रही कि, वहां जाकर बैठते ही उस मकान में भी आग लग गई। छप्पर पर बिछी काली तिरपाल पर आग की लपटें और घर में धुआं उठता देख मुंगावली थाना प्रभारी अरविंद सिंह मुंह पर रूमाल बांधकर अंदर घर में घुसे और परिजन को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी मिलते ही मुंगावली एसडीएम इसरार खान भी मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने परिवार को मुंगावली की धर्मशाला में रुकने का प्रस्ताव दिया, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया। बताया जा रहा है कि यह परिवार जहां पहुंच रहा है, आग वहीं प्रकट हो जा रही है। 15 दिन में करीब 50 बार आग लगने से इस परिवार का राशन, कपड़े और जमापूंजी सब जलकर खाक हो चुके हैं और अब यह संपन्न परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है।