मरीज बदबू से बेहाल, मंत्री जी से छिपाने छिड़का रूम फ्रेशनर, औचक निरीक्षण ने खोली अस्पताल में बदहाली की पोल

अस्पताल के सभी वार्डों और उनके शौचालयों से आने वाली असहनीय दुर्गंध से वहां भर्ती मरीज और उनके परिजनों को हर दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही जिला अस्पताल में मंत्री जी के अचानक आने की खबर ने अस्पताल प्रशासन को फौरी तौर पर साफ-सफाई का ऐसा रास्ता चुना कि मंत्री जी को पता न चले कि अस्पताल में कितनी बदहाली है। आलम ये था कि निरीक्षण (MP Minister Inspection) के दौरान मंत्री जी के आगे-आगे कर्मचारी रूम फ्रैशनर स्प्रे करता हुआ चल रहा था। यानी अस्पताल में मरीजों की परेशानी से ज्यादा अहम था कि मंत्री अस्पताल आए हैं तो नाराज होकर न जाएं।