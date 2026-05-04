‘पैर पड़ रही हूं, मत मारो…’, दलित महिला पर कूद पड़े दबंग, लाठी-डंडो से की मारपीट

घटना 3 मई की है। ग्राम छीपोन निवासी पीड़ित दलित व्यक्ति ने कचनार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस शिकायत में पीड़ित ने बताया कि तेज आंधी के कारण उनके आंगन में लगा एक पेड़ टूटकर पड़ोसी प्रतिपाल सिंह राजपूत के बगीचे में गिर गया था। जब वह अपनी पत्नी के साथ उस गिरे हुए पेड़ को वहां से हटा रहे थे, तभी प्रतिपाल सिंह राजपूत, बृजेन्द्र सिंह राजपूत और बलवीर सिंह राजपूत मौके पर आ गए। तीनों ने विवाद शुरू कर दिया और लाठी-डंडों से दंपती पर हमला कर दिया। इस मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो दबंग एक महिला को जमीन पर घसीटकर उससे मारपीट कर रहे है।