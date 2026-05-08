MP के अशोकनगर में पत्थर मारकर तोड़ दी महाकाली की मूर्ति, ग्रामीणों ने युवक को पोल से बांधा

दरअसल, अशोकनगर के बहादुरपुर तहसील के घाट बमुरिया गांव से धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली घटना सामने आई है। ग्राम स्थित महामाई मंदिर परिसर में स्थापित माता महाकाली की प्रतिमा को एक युवक ने पत्थर से मारकर खंडित कर मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार यहां माता का मंदिर निर्माणधीन जिसके चलते प्रतिमाओं को एक अस्थायी जगह पर रखा गया था। प्रतिमा खंडित होने की वारदात की पता सबसे पहले पास ही मंदिर के निर्माण को लेकर जेसीबी से गड्ढा खोद रहे ऑपरेटर को चला। ऑपरेटर ने इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी जिसके बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया।