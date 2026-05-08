सार्थक ऐप से फर्जी हाजिरी! वीडियो से उपस्थिति लगवाते दिखे डॉक्टर, मचा हड़कंप

डीआरपी से आए छात्र वीडियो में कुछ कृत्य करते दिख रहे हैं, जिसमें नोडल अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है। जांच (Sarthak App Fake Attendance) सही पाई जाती है तो कार्रवाई होगी। जिला अस्पताल में डीआरपी के 11 डॉक्टर पदस्थ हुए थे। आठ काम कर रहे हैं। यह मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं, जिन्हें पढ़ाई के दौरान तीन महीने यहां आकर काम करना होता है और इसका उन्हें मानदेय मिलता है। जांच पूर्ण होने पर कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को भी लिखेंगे, जो अटेंडेंस लगाई गई है, उसे भी निरस्त करेंगे।