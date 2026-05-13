एस्ट्रोलॉजर पहनती थी आधा किलो चांदी की चप्पल, पर्स में रखती थी चांदी की ईंट, लग्जरी लाइफ देख पुलिस भी हैरान

जांच में सबसे चौंकाने वाला नाम गुना निवासी एस्ट्रोलॉजर(Astrologer) और तांत्रिक बताई जा रही आयुषी चौहान का सामने आया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आयुषी ने ठगी की रकम से अपनी रईसी दिखाने के लिए विशेष तौर पर करीब आधा किलो चांदी की चप्पलें, लगभग 250 ग्राम चांदी का पर्स और चांदी की ईंट बनवाई थी। आरोपी आयुषी और उसके पति आकाश चौहान ने स्वीकार किया है कि ठगी की रकम से करीब 50 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर खरीदे गए। इसके अलावा एक लग्जरी कार, दो आईफोन, एप्पल नोटबुक, स्कूटी, महंगे ब्रांडेड कॉस्मेटिक सामान, बड़ा फ्रीज, वाशिंग मशीन, अलमारी और महंगी घड़ियां भी खरीदी गईं। कोतवाली पुलिस ने यह पूरा सामान गुना स्थित उनके घर से जब्त कर लिया है।