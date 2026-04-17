पीडब्ल्यूडी के सेवानिवृत्त एसडीओ के पास थी 5.47 करोड़ की अनुपातहीन संपत्ति, ईओडब्ल्यू की रेड में खुलासा, ढाई करोड़ की आटा मिल, 21 बैंक खातों में मिले 30 लाख

छिंदवाड़ा. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) जबलपुर की टीम ने सेतू निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त एसडीओ महेंद्र पिता महतु नागवंशी के परासिया मार्ग आदर्श नगर स्थित आवास व गुरैया स्थित नागदा इंडस्ट्रीज आटा मिल पर एक साथ कार्रवाई की है। टीमों को ढाई करोड़ की आटा मिल, पौने दो करोड़ कीमत की कृषि भूमि समेत 5.47 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति मिली है, वही सेवानिवृत्त अधिकारी, पत्नी व बेटे के 21 बैंक खातों में तीस लाख रुपए से अधिक मिले है। सेवानिवृत्त एसडीओ महेंद्र नागवंशी के खिलाफ भ्रष्टाचार से करोड़ों रुपए की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने की शिकायत ईओडब्ल्यू जबलपुर को मिली थी जिसके सत्यापन के लिए तीन टीमों ने गुरुवार की सुबह छह बजे एक साथ दबिश दी तथा सत्यापन उपरांत शिकायत में आरोप प्रथम दृष्टता सही पाए जाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण भी दर्ज किया गया है।