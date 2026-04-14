सोनपुर में डिस्पोजल फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान, रविवार-सोमवार दरमियानी रात की घटना

छिंदवाड़ा. शहर से लगे सोनपुर मार्ग पर स्थित गणेश वेयर हाउस में संचालित डिस्पोजल फैक्ट्री में लाग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। रविवार-सोमवार की दरमियानी रात दो बजे आग लगने की घटना हुई है देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया तथा फैक्ट्री पूरी तरह जलकर खाक हो गई। देर रात लगी आग पर सोमवार सुबह छह बजे तक काबू पाया जा सका था। सूचना पर नगरनिगम के साथ ही आसपास के नगरपालिका व नगर परिषदों से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में पॉलीथिन, कच्चा माल व डिस्पोजल सामग्री थी जो कि ज्वलनशील होने पर आग तेजी से फैल रही थी। आग लगने का प्रथम दृष्टता कारण शॉर्ट सर्किट होना है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री दीपक (30) पिता लालचंद साहू की है तथा फैक्ट्री के बाजू में एक ही परिसर में उनका निवास भी है। सूचना पर पुलिस, नगर निगम व राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे।