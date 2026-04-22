बारात में नाच-गाने के बीच गूंजा ‘ठाय-ठाय’, युवक की गई जान, एक घायल

मामला कुंभराज थाना क्षेत्र के ग्राम घाटाखेड़ी का है। यहां मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात हर्ष फायर के दौरान चली गोली से एक युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। मिली जानकारी के मलावर थाना क्षेत्र के गांव गिंदौरमीणा के रहने वाले राहुल मीणा(28) पिता गजराज मीणा की बारात 21 अप्रैल की रात घाटाखेड़ी गांव में मजबूतसिंह मीणा की बेटी शिवानी के विवाह के लिए पहुंची थी। रात करीब एक बजे बारात पहुंची। यहां स्वागत के दौरान घर के आंगन में बरात में ही आए एक अज्ञात युवक ने हर्ष फायर कर दिया। फायरिंग के दौरान चली गोली घाटाखेड़ी निवासी घनश्याम मीना (30) पिता बालकृष्ण मीना के कंधे के पास लगी। गंभीर चोट के चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, घटना में चंदनसिंह मीना निवासी कानाखेड़ी घायल हो गया। घायल चंदनसिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।