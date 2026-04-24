Holiday: MP के इस जिले में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों की छुट्टी घोषित, आदेश जारी

School Holiday: लगातार बढ़ती भीषण गर्मी और तेज होते तापमान ने अब बच्चों की पढ़ाई पर भी असर डाल दिया है। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पन्ना कलेक्टर ऊषा परमार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए भी 30 अप्रैल 2026 तक स्कूलों की छुट्टी घोषित की है। आदेश के अनुसार, यह निर्देश जिले के सभी स्कूलों में लागू रहेगा। बता दें कि, कलेक्टर ने गुरूवार को ही नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया गया था। ऐसे में अब स्कूल सीधा समर वेकेशन (ग्रीष्मकालीन अवकाश) के बाद ही खुलेंगे। ऐसे में अब नौनिहालों को गर्मी से राहत मिलेगी और अभिभावकों ने भी प्रशासन के फैसले का स्वागत किया है।