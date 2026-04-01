पन्ना-सतना नई रेल लाइन परियोजना अंतिम चरण में, 25-30 अप्रैल के बीच ट्रायल रन

New Rail Line: मध्यप्रदेश में पन्ना-सतना रेल परियोजना अंतिम चरण में पहुंच रही है। पन्ना जिले में नागौद-फुलवारी तक ट्रायल रन के बाद अब 25 अप्रैल तक फुलवारी से देवेंद्रनगर तक ट्रायल रन की तैयारी की जा रही है। सतना-पन्ना रेल परियोजना में तेजी से काम चल रहा है। 74 किलोमीटर नई रेल लाइन में से 45 किमी ट्रैक का काम पूरा हो चुका है। फुलवारी से देवेंद्रनगर के बीच 12 किमी का मार्च माह में ट्रायल रन किया गया। फुलवारी से देवेंद्रनगर तक का काम भी पूरा हो चुका है। 25 से 30 अप्रैल के बीच ट्रायल रन किया जा सकता है। सतना-बरेठिया 19 किमी ट्रैक 2024 में और फुलवारी से नागौद 12 किमी ट्रैक हाल ही में पूरा किया गया है।