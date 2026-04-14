क्या सम्राट चौधरी बदल पाएंगे बिहार की सूरत? ये 5 चुनौतियां बन सकती हैं सबसे बड़ी सिरदर्द

सम्राट चौधरी
Samrat Choudhary New Bihar CM: भाजपा विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद कल 15 अप्रैल को वे बिहार के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के बाद पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि सत्ता संभालते ही सम्राट चौधरी के सामने विकास, सामाजिक समरसता और राजनीतिक स्थिरता की पांच बड़ी चुनौतियां होंगी।
बिहार की राजनीति अभी भी जाति के गणित पर चलती है। सम्राट चौधरी कुशवाहा (कोइरी) समुदाय से आते हैं, जो EBC वर्ग का बड़ा हिस्सा है। उन्हें यादव, मुस्लिम, महादलित और ऊपरी जातियों का विश्वास जीतना होगा। नीतीश कुमार ने लंबे समय तक पिछड़े-महादलित गठजोड़ को संभाला था। सम्राट को अब उसी फॉर्मूले को न सिर्फ बनाए रखना है, बल्कि भाजपा के शहरी और युवा वोटबैंक के साथ सामंजस्य बिठाना होगा। गलत जातीय समीकरण उनकी सरकार को शुरुआती झटका दे सकता है।
भाजपा की हिंदुवादी छवि बिहार जैसे विविधतापूर्ण राज्य में दोधारी तलवार साबित हो सकती है। मुस्लिम और यादव मतदाताओं के बीच पार्टी को “विरोधी” माना जाता है। सम्राट चौधरी को विकास और सुशासन पर फोकस कर इस छवि को नरम करना होगा। यदि राम मंदिर, CAA या Uniform Civil Code जैसे मुद्दों को अत्यधिक उछाला गया तो अल्पसंख्यक वोटों में नुकसान हो सकता है। नए मुख्यमंत्री को “सबका साथ, सबका विकास” को सिर्फ नारा नहीं, हकीकत बनाना पड़ेगा।
बिहार में जातीय हिंसा, भू-माफिया और छोटे अपराध अभी भी चुनौती बने हुए हैं। गृह मंत्री रहते सम्राट चौधरी ने कुछ सुधार किए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जातीय दंगे और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार आती रहती हैं। नई सरकार को पुलिस सुधार, फास्ट-ट्रैक कोर्ट और सख्त एक्शन से भरोसा जगाना होगा। यदि शुरुआती दिनों में कोई बड़ी घटना हुई तो विपक्ष इसे “भाजपा सरकार की नाकामी” के रूप में प्रचारित करेगा।
नीतीश कुमार के नेतृत्व में JDU और BJP के बीच संतुलन बना रहा। अब नीतीश की अनुपस्थिति में गठबंधन की एकता बनाए रखना सम्राट के लिए बड़ी परीक्षा होगी। विजय सिन्हा, उपेंद्र कुशवाहा और JDU के नए नेतृत्व के साथ तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण होगा। यदि कोई दल महसूस करता है कि उसकी उपेक्षा हो रही है तो सरकार अस्थिर हो सकती है। खासकर 2025 विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन को एकजुट रखना जरूरी है।
बिहार के युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। सम्राट को बड़े उद्योग, आईटी हब और स्किल डेवलपमेंट पर तुरंत काम करना होगा। साथ ही हर साल आने वाली बाढ़ एक स्थायी समस्या है। गंगा-कोसी क्षेत्र में दीर्घकालिक समाधान, बेहतर सिंचाई और राहत व्यवस्था बनाए बिना विकास के दावे खोखले साबित होंगे।
सम्राट चौधरी ने संकेत दिया है कि वे नीतीश कुमार की विरासत - सड़क, बिजली और महिला सशक्तिकरण - को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पांच चुनौतियों पर काबू पाने की गति और दिशा ही तय करेगी कि उनकी सरकार कितनी सफल होती है। बिहार के इतिहास में यह पहला मौका है जब भाजपा अपना मुख्यमंत्री दे रही है। जनता विकास देखना चाहती है, न कि सिर्फ जाति और राजनीतिक समीकरण। सम्राट चौधरी की सफलता या असफलता न सिर्फ बिहार, बल्कि 2025 के चुनाव और राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालेगी।
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