14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

क्या सम्राट चौधरी बदल पाएंगे बिहार की सूरत? ये 5 चुनौतियां बन सकती हैं सबसे बड़ी सिरदर्द

Samrat Choudhary New Bihar CM: भाजपा विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद कल 15 अप्रैल को वे बिहार के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के बाद पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि सत्ता संभालते ही सम्राट चौधरी के सामने विकास, सामाजिक समरसता [&hellip;]

2 min read
Google source verification

पन्ना

image

Shaitan Prajapat

Apr 14, 2026

Samrat Choudhary

सम्राट चौधरी

Samrat Choudhary New Bihar CM: भाजपा विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद कल 15 अप्रैल को वे बिहार के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के बाद पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि सत्ता संभालते ही सम्राट चौधरी के सामने विकास, सामाजिक समरसता और राजनीतिक स्थिरता की पांच बड़ी चुनौतियां होंगी।

जातिवाद का समीकरण

बिहार की राजनीति अभी भी जाति के गणित पर चलती है। सम्राट चौधरी कुशवाहा (कोइरी) समुदाय से आते हैं, जो EBC वर्ग का बड़ा हिस्सा है। उन्हें यादव, मुस्लिम, महादलित और ऊपरी जातियों का विश्वास जीतना होगा। नीतीश कुमार ने लंबे समय तक पिछड़े-महादलित गठजोड़ को संभाला था। सम्राट को अब उसी फॉर्मूले को न सिर्फ बनाए रखना है, बल्कि भाजपा के शहरी और युवा वोटबैंक के साथ सामंजस्य बिठाना होगा। गलत जातीय समीकरण उनकी सरकार को शुरुआती झटका दे सकता है।

भाजपा की हिंदुत्ववादी छवि

भाजपा की हिंदुवादी छवि बिहार जैसे विविधतापूर्ण राज्य में दोधारी तलवार साबित हो सकती है। मुस्लिम और यादव मतदाताओं के बीच पार्टी को “विरोधी” माना जाता है। सम्राट चौधरी को विकास और सुशासन पर फोकस कर इस छवि को नरम करना होगा। यदि राम मंदिर, CAA या Uniform Civil Code जैसे मुद्दों को अत्यधिक उछाला गया तो अल्पसंख्यक वोटों में नुकसान हो सकता है। नए मुख्यमंत्री को “सबका साथ, सबका विकास” को सिर्फ नारा नहीं, हकीकत बनाना पड़ेगा।

कानून-व्यवस्था और जातीय हिंसा

बिहार में जातीय हिंसा, भू-माफिया और छोटे अपराध अभी भी चुनौती बने हुए हैं। गृह मंत्री रहते सम्राट चौधरी ने कुछ सुधार किए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जातीय दंगे और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार आती रहती हैं। नई सरकार को पुलिस सुधार, फास्ट-ट्रैक कोर्ट और सख्त एक्शन से भरोसा जगाना होगा। यदि शुरुआती दिनों में कोई बड़ी घटना हुई तो विपक्ष इसे “भाजपा सरकार की नाकामी” के रूप में प्रचारित करेगा।

NDA गठबंधन में सामंजस्य

नीतीश कुमार के नेतृत्व में JDU और BJP के बीच संतुलन बना रहा। अब नीतीश की अनुपस्थिति में गठबंधन की एकता बनाए रखना सम्राट के लिए बड़ी परीक्षा होगी। विजय सिन्हा, उपेंद्र कुशवाहा और JDU के नए नेतृत्व के साथ तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण होगा। यदि कोई दल महसूस करता है कि उसकी उपेक्षा हो रही है तो सरकार अस्थिर हो सकती है। खासकर 2025 विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन को एकजुट रखना जरूरी है।

बेरोजगारी, युवा पलायन और बाढ़ प्रबंधन

बिहार के युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। सम्राट को बड़े उद्योग, आईटी हब और स्किल डेवलपमेंट पर तुरंत काम करना होगा। साथ ही हर साल आने वाली बाढ़ एक स्थायी समस्या है। गंगा-कोसी क्षेत्र में दीर्घकालिक समाधान, बेहतर सिंचाई और राहत व्यवस्था बनाए बिना विकास के दावे खोखले साबित होंगे।

सम्राट का रोडमैप और उम्मीदें

सम्राट चौधरी ने संकेत दिया है कि वे नीतीश कुमार की विरासत - सड़क, बिजली और महिला सशक्तिकरण - को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पांच चुनौतियों पर काबू पाने की गति और दिशा ही तय करेगी कि उनकी सरकार कितनी सफल होती है। बिहार के इतिहास में यह पहला मौका है जब भाजपा अपना मुख्यमंत्री दे रही है। जनता विकास देखना चाहती है, न कि सिर्फ जाति और राजनीतिक समीकरण। सम्राट चौधरी की सफलता या असफलता न सिर्फ बिहार, बल्कि 2025 के चुनाव और राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालेगी।

ये भी पढ़ें

8 साल पहले राजद से भाजपा में आए थे सम्राट चौधरी, बीजेपी ने क्यों बनाया बिहार में पार्टी का पहला सीएम, जानें कारण
पटना
Bihar New Chief Minister

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

नीतीश कुमार

Published on:

14 Apr 2026 06:14 pm

Hindi News / National News / क्या सम्राट चौधरी बदल पाएंगे बिहार की सूरत? ये 5 चुनौतियां बन सकती हैं सबसे बड़ी सिरदर्द

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पहले हाथ मिलाया…फिर जोर-जोर से हंस पड़े PM Modi और कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge, देखें वीडियो

PM Modi-Mallikarjun Kharge (1)
राष्ट्रीय

लोकसभा सीटों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव, संसद में 16 अप्रैल को बिल पेश, सीटें 850 तक बढ़ाने की तैयारी

राष्ट्रीय

‘नीतीश कुमार के साथ इंसाफ नहीं हुआ’, सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर अबू आजमी का बड़ा बयान

Abu Azmi
राष्ट्रीय

मुरेठा बांधकर CM नीतीश को पद से हटाने की खाई थी कसम, बाद में सम्राट चौधरी ने उतार दी पगड़ी, सफाई में क्या कहा?

राष्ट्रीय

नीतीश कुमार के CM पद से इस्तीफे पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा-‘अब बिहार पर गुजरात का शासन होगा’

Tejashwi Yadav
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.