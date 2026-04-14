क्या सम्राट चौधरी बदल पाएंगे बिहार की सूरत? ये 5 चुनौतियां बन सकती हैं सबसे बड़ी सिरदर्द

सम्राट चौधरी ने संकेत दिया है कि वे नीतीश कुमार की विरासत - सड़क, बिजली और महिला सशक्तिकरण - को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पांच चुनौतियों पर काबू पाने की गति और दिशा ही तय करेगी कि उनकी सरकार कितनी सफल होती है। बिहार के इतिहास में यह पहला मौका है जब भाजपा अपना मुख्यमंत्री दे रही है। जनता विकास देखना चाहती है, न कि सिर्फ जाति और राजनीतिक समीकरण। सम्राट चौधरी की सफलता या असफलता न सिर्फ बिहार, बल्कि 2025 के चुनाव और राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालेगी।