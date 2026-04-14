8 साल पहले राजद से भाजपा में आए थे सम्राट चौधरी, बीजेपी ने क्यों बनाया बिहार में पार्टी का पहला सीएम, जानें कारण



16 नवंबर 1968 को जन्मे सम्राट का राजनीतिक सफर अचानक शुरू नहीं हुआ, बल्कि यह एक तरह से विरासत में मिला रास्ता था। उनके पिता शकुनी चौधरी खुद बिहार की राजनीति में बड़ा नाम रहे हैं। ऐसे माहौल में पले-बढ़े सम्राट ने बहुत कम उम्र में ही राजनीति को करीब से समझना शुरू कर दिया था। पिता शकुनी चौधरी मंत्री रहे और खासकर ‘लव-कुश’ समीकरण की राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ थी। उनके बड़े भाई रोहित चौधरी शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं और जदयू से जुड़े हैं, जबकि छोटे भाई धर्मेंद्र चौधरी सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं।सम्राट चौधरी का मूल घर मुंगेर जिले के तारापुर इलाके में है। तारापुर विधानसभा से ही सम्राट चौधरी विधायक हैं।