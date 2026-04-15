10th Result MP Board 2026: हीरों की धरती से निकली ‘टॉपर क्वीन’, 499 अंक लाकर प्रतिभा ने रचा इतिहास

10th Result MP Board 2026: एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए। हर बार की तरह इस बार भी कक्षा 10वीं और 12वीं में बेटियों ने बाजी मारी है। पन्ना की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने दसवीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में पहला स्थान हासिल किया। कहते हैं पन्ना की धरती सिर्फ बेशकीमती हीरे के लिए ही नहीं, बल्कि अनमोल प्रतिभाओं के लिए भी जानी जाती है और इस कहावत को एक बार फिर सच कर दिखाया है। गुनौर तहसील के छोटे से गांव हिनौती की बेटी प्रतिभा सिंह सोलंकी (Pratibha Singh Solanki) ने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) द्वारा घोषित 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रतिभा ने 500 में से 499 अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया है।