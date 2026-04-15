MP Board 12th Result 2026: अल्फिया निकली ‘सीक्रेट सुपरस्टार’, पाया 10वां रैंक, पिता करते सिलाई का काम

MP Board 12th Result 2026: एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट 2026 घोषित कर दिया गया है। स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को mponline.mpbse.gov.in , mpbse.nic.in , mpresults.nic.in पर रोल नंबर डालकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। इस बार एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 73.42 फीसदी रहा। वहीं, 12वीं बोर्ड का रिजल्ट 76.08 फीसदी रहा। परीक्षा में अ​धिकतर छात्र सोशल मीडिया और मोबाइल से दूरी बना लेते हैं, लेकिन जबलपुर की अल्फिया अंजुम ने मोबाइल से पढ़ाई करके 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में दसवां स्थान हासिल किया। रिजल्ट आने के बाद अल्फिया के घर में खुशी का माहौल है।