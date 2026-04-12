जलती चिता में कूदा युवक, सुबह शमशान में मिला अधजली लाश, मची सनसनी

MP news: मध्य प्रदेश के जबलपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सिहोरा के खितौला क्षेत्र में स्थित शमशान घाट में एक परिवार ने बीते दिन जब अपने मृत परिजन की चिता देखने दूसरे दिन पहुंचे तो बिलकुल दंग रह गए। उन्होंने देखा कि चिता पर एक युवक की अधजली लाश भी पड़ी हुई। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस को पता चला कि व्यक्ति ने जलती हुई चिता में कूदकर आत्महत्या की है। घटना का पता लगने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। इस घटना के खुलासे से पूरे इलाके में सनसनी मच गई।