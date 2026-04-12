MP News: 30 एकड़ खेत में लगी आग, लाखों रुपए की गेहूं-सरसों की फसल बर्बाद

MP News: मध्य प्रदेश के कटनी में बिजली विभाग की लापरवाही से किसानों बड़ा घाटा हो गया। जिले के बरही तहसील क्षेत्र के खन्ना गांव में स्थित छैघरा में रविवार दोपहर खेत में भीषण आग गई। आग लगने से करीब 30 एकड़ रकबे में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल जलकर पूरी तरह राख (Wheat-Mustard Crops Destroyed) हो गई। आग की वजह 11 केवी बिजली लाइन के जंफर से निकली चिंगारी बताई जा रही है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची।